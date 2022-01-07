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Bilaspur News: सिटी में आज

Fri, 09 Oct 2026 01:02 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 01:02 AM IST
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In the city today
शिविर : नखलेहड़ा स्कूल में सुबह 8:00 बजे से एनएसएस शिविर के तहत विभिन्न गतिविधियां शुरू होंगी।
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प्रतियोगिता: बरठीं स्कूल में जिला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता के तहत सुबह 9 : 00 बजे से विभिन्न गतिविधियां शुरू होंगी। शिविर: बिलासपुर में वार्ड सदस्यों के चौथे बैच के प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा दिन सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा।

बैठक: बचत भवन बिलासपुर में पूर्वाह्न 11:00 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों की समीक्षा बैठक शुरू होगी।

काम की बात: क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में सर्जन डॉ प्रशांत शर्मा अवकाश पर रहेंगे।
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