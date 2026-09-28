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Bilaspur News: इंस्पायर अवाॅर्ड मानक योजना के लिए अब 10 अक्तूबर तक कर सकते हैं आवेदन

Mon, 28 Sep 2026 12:45 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:45 AM IST
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Applications for the INSPIRE Award-MANAK scheme can now be submitted until October 10.
अभी तक जिले के 164 स्कूलों के 570 छात्रों ने किया है आवेदन
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छठी से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मिलेगा योजना का लाभ
बेहतरीन आइडिया चयनित होने पर छात्र को मिलेंगे 10 हजार रुपये

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। इंस्पायर अवाॅर्ड मानक योजना के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है। अब इच्छुक विद्यार्थी दस अक्तूबर तक ईएमआईएएस पोर्टल पर पंजीकरण और इंस्पायर मानक मोबाइल एप से आवेदन कर सकते हैं।


योजना के लिए अभी तक जिले के 164 सरकारी और निजी स्कूलों के करीब 570 विद्यार्थियों ने आवेदन किया हैं। पहले आवेदन करने की तिथि 15 सितंबर तक निर्धारित की गई थी। कई विद्यार्थी किन्हीं कारणों से आवेदन नहीं कर पाए हैं, इसलिए आवेदन की तिथि दस अक्तूबर तक बढ़ा दी गई है। इस योजना का लाभ छठी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी उठा सकते हैं। सरकारी और निजी स्कूलों के पांच-पांच विद्यार्थी इसके लिए पंजीकरण करवा सकते हैं, जिसमें तीन विद्यार्थी छठी से दसवीं और दो विद्यार्थी 11वीं और 12वीं कक्षा के विज्ञान संकाय के होने चाहिए। इस योजना में विद्यार्थियों की ओर से विज्ञान विषय पर मॉडल तैयार किए जाते हैं। इसके माध्यम से विद्यार्थी अपनी नई सोच को आगे रख सकते हैं। नया और बेहतरीन विचार देने वाले विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। चयनित विद्यार्थियों को अपने विचार को मॉडल के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए सरकार की ओर से दस हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उपनिदेशक उच्च शिक्षा नरेश चंदेल ने बताया कि इंस्पायर अवाॅर्ड मानक योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों में सृजनशीलता और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना है। उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थियों से आवेदन कर योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया।
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