Bilaspur News: मां नयना देवी जी के दर 20 हजार श्रद्धालुओं ने टेका माथा

संवाद न्यूज एजेंसीश्री नयना देवी जी (बिलासपुर)। पितृपक्ष शुरू होने के बावजूद रविवार को शक्तिपीठ श्री नयना देवी जी में श्रद्धालुओं की अच्छी भीड़ रही। दिनभर में करीब 20 हजार श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में शीश नवाकर सुख-समृद्धि की कामना की। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो देर शाम तक जारी रहा।पितृपक्ष के दौरान आमतौर पर धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखने को मिलती है। इसके बावजूद रविवार को श्री नयना देवी जी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से मंदिर परिसर और बाजार में रौनक बनी रही। श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन करने के साथ मंदिर में पूजा-अर्चना की और प्रसाद चढ़ाया। श्रद्धालुओं की अधिक संख्या से स्थानीय दुकानदारों और कारोबारियों को भी लाभ मिला। मंदिर बाजार में प्रसाद, मिठाई, धार्मिक सामग्री और अन्य सामान की दुकानों पर दिनभर चहल-पहल रही। कारोबारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं की अच्छी आमद से कारोबार में भी बढ़ोतरी हुई है।