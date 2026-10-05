बड़ा फैसला: हिमाचल में शून्य विद्यार्थी संख्या के 100 सरकारी स्कूल डिनोटिफाई, निदेशालय ने जारी की अधिसूचना

अधिकारियों को संबंधित स्कूलों के संबंध में सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर अनुपालन रिपोर्ट जल्द निदेशालय को भेजने को कहा गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि डिनोटिफाई किए गए स्कूलों से संबंधित अभिलेखीय, प्रशासनिक और अन्य विभागीय कार्य नियमानुसार पूरे किए जाएं। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से 17 अगस्त 2024 और 11 सितंबर 2025 को जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

