Yamuna Nagar News: ट्रक ने दो युवकों को कुचला, एक की मौत

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यमुनानगर। सदर थाना यमुनानगर क्षेत्र के रक्बा पांसरा के पास वीरवार रात करीब आठ बजे ट्रक ने दो युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद आरोपी चालक ट्रक समेत मौके से भाग गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।शिकायतकर्ता न्यू शर्मा टिंबर गांव पांसरा निवासी संजय साहनी ने बताया कि वीरवार रात करीब आठ बजे 21 वर्षीय पंकज साहनी और 21 वर्षीय दिलीप कुमार दोनों जट्ठेड़ी पांसरा के पास मौजूद थे। इसी दौरान सामने से एक ट्रक तेज रफ्तार से आया। चालक ने वाहन लापरवाही से चलाते हुए दोनों को सीधी टक्कर मार दी।टक्कर लगने से दोनों सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। वहां चिकित्सकों ने पंकज साहनी को मृत घोषित कर दिया। वहीं दिलीप कुमार का उपचार चल रहा है।हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर मौके से भाग गया। सदर थाना पुलिस ने संजय साहनी की शिकायत पर अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस ने ट्रक नंबर को जांच में शामिल करते हुए चालक की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं।सदर थाना यमुनानगर प्रभारी कमलजीत सिंह ने बताया कि पुलिस टीम आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। जांच में साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।