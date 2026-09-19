Yamuna Nagar News: हाइड्रा कार्यालय पर फायरिंग, एक की मौत, दो घायल

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यमुनानगर। जगाधरी थाना क्षेत्र के खारवन चौक पर शुक्रवार देर रात तीन बाइक सवार लोगों ने हाइड्रा कार्यालय पर फायरिंग कर दी। गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, दो अन्य लोग घायल हो गए। वारदात के बाद अपराधी भाग निकले। गोली चलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची ने तीनों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया।चिकित्सकों ने गांव मंधार निवासी रिछपाल (50) को मृत घोषित कर दिया। कमलजीत को गोली लगी है, जबकि गुरुनील को मामूली चोट आई है। घायल मुसिंबल गांव के रहने वाले हैं। सूचना मिलते ही एसपी कमलजीत गोयल समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का आकलन किया। वहीं इस वारदात के बाद गांव मुसिंबल के सरपंच की कार पर भी फायरिंग की गई। दोनों मामलों को जुड़ा बताया जा रहा है।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शुक्रवार देर रात खारवन चौक पर स्थित हाइड्रा कार्यालय के बाहर बाइक पर सवार दो अपराधी पहुंचे और फायरिंग कर दी। तीन लोगों के घायल होने की जानकारी पुलिस को मिली। जगाधरी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। प्रारंभिक जांच में घटना के पीछे रंजिश की आशंका जताई जा रही है। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि कहीं किसी गैंगस्टर को निशाना बनाकर तो फायरिंग नहीं की गई थी। इस संबंध में अभी पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।बताया जा रहा है कि गोली चलाने के बाद आरोपी मौके से भाग निकले। पुलिस आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वारदात के समय मौके पर कौन-कौन मौजूद था और हमलावर किस दिशा में भागे। एसपी कमलदीप गोयल ने बताया कि मामले में सीआईए और पुलिस टीम को लगाया गया है, जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।एसपी और सीआईए टीम ने खंगाला घटनास्थलवारदात के बाद एसपी कमलदीप गोयल और सीआईए टीम भी मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस घायलों के बयान लेने के साथ संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है।