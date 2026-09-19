Yamuna Nagar News: बदला मौसम का मिजाज, तड़के छाई धुंध

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जगाधरी। जिले में वीरवार को तेज हवा और कई स्थानों पर बारिश के बाद शुक्रवार सुबह मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। तड़के से ही ग्रामीण क्षेत्रों में घनी धुंध छाई रही। खेत-खलिहान और सड़कें धुंध की सफेद चादर से ढके नजर आए।सितंबर में सर्दी शुरू होने से पहले इस तरह धुंध छाने से लोग हैरान दिखाई दिए। सुबह धुंध का असर इतना अधिक रहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ दूरी तक साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी रही। वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ी। धुंध के कारण दृश्यता प्रभावित होने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा।बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट एक दिन पहले जिले में तेज हवा के साथ बारिश के बाद तापमान में भी बदलाव देखने को मिला। शुक्रवार को जिले का अधिकतम तापमान करीब 32.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, वीरवार को न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया था।न्यूनतम तापमान में करीब दो डिग्री की गिरावट आने से रात और सुबह के मौसम में पहले की अपेक्षा ठंडक महसूस की गई। मौसम विभाग ने कई स्थानों पर बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। वहीं, मौसम में बदलाव से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। हालांकि, दिन चढ़ने के साथ धुंध का असर कम होने की संभावना है।कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम विशेषज्ञ डॉ. अजीत सिंह ने बताया कि जिले में शनिवार को कहीं-कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना है। इससे मौसम में ठंडक और बढ़ सकती है। इसके साथ दिनभर हवा चलने से लोगों को गर्मी व उमस से काफी राहत मिलेगी।