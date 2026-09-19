Yamuna Nagar News: ट्रैक्टर-ट्राॅली ने स्कूल बस को मारी टक्कर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:28 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:28 AM IST
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घरौंडा। शहर के सेन चौक पर शुक्रवार को बरसत गांव की ओर से आ रही एक ट्रैक्टर-ट्राॅली ने निजी स्कूल की बस को टक्कर मार दी। दोपहर करीब साढ़े तीन बजे हुए हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बस में सवार बच्चे घबरा गए। बस पानीपत की ओर जा रही थी।
घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बच्चों को बस से उतारा। हादसे के बाद ट्रैक्टर और बस के चालक के बीच कहासुनी भी हुई। मौके पर मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप कर दोनों को शांत कराया। ट्रैक्टर-ट्राॅली को पीछे हटवाकर बस को रवाना किया गया। थाना प्रभारी दीपक ने बताया कि हमें हादसे की कोई सूचना नहीं मिली।
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घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बच्चों को बस से उतारा। हादसे के बाद ट्रैक्टर और बस के चालक के बीच कहासुनी भी हुई। मौके पर मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप कर दोनों को शांत कराया। ट्रैक्टर-ट्राॅली को पीछे हटवाकर बस को रवाना किया गया। थाना प्रभारी दीपक ने बताया कि हमें हादसे की कोई सूचना नहीं मिली।
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