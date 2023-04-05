Yamuna Nagar News: तीर्थ नगर में घर से जेवर, नकदी और मोबाइल चोरी

यमुनानगर। तीर्थ नगर में झाड़ू फैक्टरी के पीछे एक मकान से चोर सोने-चांदी के जेवरात, 10 हजार रुपये की नकदी और मोबाइल फोन चोरी कर ले गए। थाना सदर यमुनानगर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस को दी शिकायत में तीर्थ नगर निवासी ओमचंद ने पुलिस को बताया कि वह मेहनत मजदूरी करता है। उसके साथ घर में उसका बेटा वीरेंद्र रहता है। वह रिश्तेदारी में मंडेबरी गया था। बेटा वीरेंद्र घर पर ही था। सुबह करीब आठ बजे वह घर लौटा तो लोहे का संदूक खुला पड़ा था। बेटा वीरेंद्र अंदर सो रहा था। संदूक से एक जोड़ी सोने की बालियां, सोने की अंगूठी, सोने का नाक का कोका, चांदी का मंगलसूत्र, एक जोड़ी चांदी की पाजेब और करीब 50 साल पुरानी सोने की चार चूड़ियां चोरी हुई हैं। इसके अलावा 10 हजार रुपये भी नहीं मिले। पुलिस प्रवक्ता चमकौर सिंह का कहना है कि मामले की जांच जारी है।