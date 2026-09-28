Sonipat News: युवकों ने दुकानदार पर रॉड और डंडों से किया हमला, धमकी भी दी

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दुकानों पर ईंटें भी फेंकी गई। घायल हुए राजबीर के चाचा रामेश्वर राणा ने चिकन की दूसरी दुकान चलाने वाले पर हमले का आरोप लगाया है। मामले में वारदात के तुरंत बाद डायल 112 को सूचना दी गई थी, मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई की थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। संवाद

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सोनीपत। ककरोई चौक स्थित एक चिकन की दुकान पर शनिवार रात 4-5 युवकों ने घुसकर दुकानदार पर डंडों व रॉड से हमला कर दिया। सीसीटीवी में वारदात कैद हो गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमलावर जान से मारने की धमकी भी दी है। ककरोई चौक स्थित एक चिकन की दुकान में शनिवार रात को 4-5 युवकों ने दुकान में घुसकर दुकानदार पर पर डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर घायल कर दिया। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई जिसमें युवक लाठी-डंडे लेकर एक दुकान में घुस कर दुकानदार पर हमला करते नजर आ रहे हैं।