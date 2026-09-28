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Sonipat News: पेंशनरों ने आठवें वेतन आयोग का लाभ देने की उठाई मांग

Mon, 28 Sep 2026 02:20 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:20 AM IST
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Pensioners demand benefits of the 8th Pay Commission.
फोटो: सोनीपत के गन्नौर ​स्थित जाट धर्मशाला में बैठक के दौरान उपस्थित अखिल भारतीय राज्य सरकारी प - फोटो : Archive
गन्नौर। खेड़ी गुर्जर रोड स्थित जाट धर्मशाला में रविवार को अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स फेडरेशन की ब्लॉक गन्नौर इकाई की मासिक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता रामबारी खोखर ने की। इसमें पेंशनरों की मांगों और समस्याओं पर चर्चा की गई।
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बैठक में 29 और 30 सितंबर को सोनीपत में उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रस्तावित महापड़ाव में अधिक से अधिक पेंशनरों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
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वक्ताओं ने कहा कि पेंशन कोई खैरात नहीं, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों का अधिकार है। उन्होंने आठवें वेतन आयोग का लाभ पेंशनरों को भी पूर्व की भांति देने की मांग की। प्रधान सुभाष, सतबीर सिंह कादयान और सुलेख चंद पंवार ने कहा कि मांगों को लेकर संगठन को एकजुट होकर प्रयास करने की जरूरत है।
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इस दौरान बलबीर दहिया, मास्टर बलबीर, सुखबीर, ओमप्रकाश कौशिक, अनूप सिंह, सुभाष मान और अनिल शर्मा मौजूद रहे।
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