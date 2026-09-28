Sonipat News: पेंशनरों ने आठवें वेतन आयोग का लाभ देने की उठाई मांग

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बैठक में 29 और 30 सितंबर को सोनीपत में उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रस्तावित महापड़ाव में अधिक से अधिक पेंशनरों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।वक्ताओं ने कहा कि पेंशन कोई खैरात नहीं, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों का अधिकार है। उन्होंने आठवें वेतन आयोग का लाभ पेंशनरों को भी पूर्व की भांति देने की मांग की। प्रधान सुभाष, सतबीर सिंह कादयान और सुलेख चंद पंवार ने कहा कि मांगों को लेकर संगठन को एकजुट होकर प्रयास करने की जरूरत है।इस दौरान बलबीर दहिया, मास्टर बलबीर, सुखबीर, ओमप्रकाश कौशिक, अनूप सिंह, सुभाष मान और अनिल शर्मा मौजूद रहे।