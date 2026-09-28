Sonipat News: पेंशनरों ने आठवें वेतन आयोग का लाभ देने की उठाई मांग
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:20 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:20 AM IST
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गन्नौर। खेड़ी गुर्जर रोड स्थित जाट धर्मशाला में रविवार को अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स फेडरेशन की ब्लॉक गन्नौर इकाई की मासिक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता रामबारी खोखर ने की। इसमें पेंशनरों की मांगों और समस्याओं पर चर्चा की गई।
बैठक में 29 और 30 सितंबर को सोनीपत में उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रस्तावित महापड़ाव में अधिक से अधिक पेंशनरों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
वक्ताओं ने कहा कि पेंशन कोई खैरात नहीं, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों का अधिकार है। उन्होंने आठवें वेतन आयोग का लाभ पेंशनरों को भी पूर्व की भांति देने की मांग की। प्रधान सुभाष, सतबीर सिंह कादयान और सुलेख चंद पंवार ने कहा कि मांगों को लेकर संगठन को एकजुट होकर प्रयास करने की जरूरत है।
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इस दौरान बलबीर दहिया, मास्टर बलबीर, सुखबीर, ओमप्रकाश कौशिक, अनूप सिंह, सुभाष मान और अनिल शर्मा मौजूद रहे।
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बैठक में 29 और 30 सितंबर को सोनीपत में उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रस्तावित महापड़ाव में अधिक से अधिक पेंशनरों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
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वक्ताओं ने कहा कि पेंशन कोई खैरात नहीं, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों का अधिकार है। उन्होंने आठवें वेतन आयोग का लाभ पेंशनरों को भी पूर्व की भांति देने की मांग की। प्रधान सुभाष, सतबीर सिंह कादयान और सुलेख चंद पंवार ने कहा कि मांगों को लेकर संगठन को एकजुट होकर प्रयास करने की जरूरत है।
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इस दौरान बलबीर दहिया, मास्टर बलबीर, सुखबीर, ओमप्रकाश कौशिक, अनूप सिंह, सुभाष मान और अनिल शर्मा मौजूद रहे।