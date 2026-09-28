फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Bhagat Singh Kindled the Flame of Freedom: Jagbir Singh

भगत सिंह ने जलाई थी आजादी की अलख : जगबीर सिंह

Mon, 28 Sep 2026 02:22 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:22 AM IST
विज्ञापन
Bhagat Singh Kindled the Flame of Freedom: Jagbir Singh
फोटो पुराना बस अड्‌डा पर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का माल्यार्पण करते हुए पूर्व विधायक जगबीर मलि - फोटो : Archive
गोहाना। पुराना बस अड्डा स्थित भगत सिंह चौक पर आजाद हिंद देशभक्त मोर्चा के सदस्यों ने शहीद भगत सिंह की जयंती मनाई। कार्यक्रम में पूर्व विधायक जगबीर सिंह मलिक बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उन्होंने कहा कि भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। उन्होंने भारत में आजादी की अलख जगाई। जब देश में अंग्रेजों का अत्याचार चरम पर था तब भगत सिंह जैसे वीर क्रांतिकारियों ने अपने लहू से आजादी की मशाल को जलाए रखा। इस अवसर पर ध्रुव लठवाल, निपुण सहरावत, आजाद डांगी, दिलबाग खान, सुरेश चावला आदि उपस्थित थे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed