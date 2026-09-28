भगत सिंह ने जलाई थी आजादी की अलख : जगबीर सिंह
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:22 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:22 AM IST
विज्ञापन
गोहाना। पुराना बस अड्डा स्थित भगत सिंह चौक पर आजाद हिंद देशभक्त मोर्चा के सदस्यों ने शहीद भगत सिंह की जयंती मनाई। कार्यक्रम में पूर्व विधायक जगबीर सिंह मलिक बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उन्होंने कहा कि भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। उन्होंने भारत में आजादी की अलख जगाई। जब देश में अंग्रेजों का अत्याचार चरम पर था तब भगत सिंह जैसे वीर क्रांतिकारियों ने अपने लहू से आजादी की मशाल को जलाए रखा। इस अवसर पर ध्रुव लठवाल, निपुण सहरावत, आजाद डांगी, दिलबाग खान, सुरेश चावला आदि उपस्थित थे। संवाद
विज्ञापन