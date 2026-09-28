Sonipat News: 85740 रुपये ठगने का आरोपी गिरफ्तार
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:21 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:21 AM IST
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गोहाना। पुलिस ने बैंक किस्त के नाम पर 85740 रुपये की धोखाधड़ी के आरोपी विकास को गिरफ्तार किया है। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस प्रवक्ता रविंद्र सिंह ने बताया कि 19 मई को रुखी गांव निवासी रघबीर ने प्राथमिकी दर्ज करवाई। रघबीर ने एचडीबी फाइनेंसियल सर्विस लिमिटेड से ट्रैक्टर ऋण लिया था। उन्हें 85740 रुपये की किस्त जमा करनी थी। रघबीर ने बैंक से सावधि जमा तुड़वाकर 85740 रुपये निकाले और एजेंसी कर्मचारी विकास को दिए। विकास ने रसीद नहीं दी और किस्त जमा नहीं की। एजेंसी से फोन आने पर धोखाधड़ी का पता चला। संवाद
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