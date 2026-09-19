Sonipat News: कबड्डी के दो खिलाड़ी ट्रायल के लिए चयनित
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:27 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:27 PM IST
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महेंद्रगढ़। शहर स्थित राजकीय महाविद्यालय की कबड्डी टीम इंटर-कॉलेज प्रतियोगिता में रनर-अप रही है। टीम के दो खिलाड़ी पवन कुमार और विकास का इंटर-यूनिवर्सिटी ट्रायल के लिए चयन भी हुआ है। यह प्रतियोगिता 16 और 17 सितंबर को राजकीय महाविद्यालय खड़खड़ा रेवाड़ी में आयोजित हुई थी।
खिलाड़ियों में सुजीत सांगवान, सुमित सांगवान, अमन, पवन कुमार, विकास, रक्षित, नवीन और मंजीत शामिल थे। प्रतियोगिता से लौटने पर टीम का महाविद्यालय परिसर में स्वागत किया गया। प्राचार्य विजय यादव ने खिलाड़ियों और खेल प्रभारी गगनदीप यादव को बधाई दी। संवाद
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खिलाड़ियों में सुजीत सांगवान, सुमित सांगवान, अमन, पवन कुमार, विकास, रक्षित, नवीन और मंजीत शामिल थे। प्रतियोगिता से लौटने पर टीम का महाविद्यालय परिसर में स्वागत किया गया। प्राचार्य विजय यादव ने खिलाड़ियों और खेल प्रभारी गगनदीप यादव को बधाई दी। संवाद
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