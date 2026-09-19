Sonipat News: नशा मुक्त भारत अभियान में विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा

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नारनौल। राजकीय महाविद्यालय कृष्णनगर में शनिवार को प्राचार्या डॉ. सुमन यादव की अध्यक्षता में सेवा संकल्प अभियान के तहत नशा मुक्त भारत अभियान पर स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। प्राचार्या डॉ. सुमन यादव ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए नशे के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों पर प्रकाश डाला। विद्यार्थियों के तैयार किए गए स्लोगन मुख्य रूप से नशा मुक्त भारत अभियान, एचआईवी एड्स और रक्तदान जैसे महत्वपूर्ण व संवेदनशील विषयों पर आधारित थे। इसके बाद रेड रिबन क्लब के कार्यक्रम अधिकारी सुभाष जोली ने उपस्थित विद्यार्थियों को नशे से शरीर और जीवन पर पड़ने वाले जानलेवा दुष्प्रभावों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। संवाद