Sonipat News: टोनी मालड़ा ए ने जीता 51 हजार रुपये का इनाम

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सामाजिक कार्यकर्ता सुजान मालड़ा ने बताया कि इस 51 हजारी प्रतियोगिता में क्षेत्र की एक दर्जन टीमों ने भाग लिया। इनमें सन्नी राजपुरा, झोझू, टोनी मालड़ा ए, राजीव गांधी बास। इस दौरान सरपंच पवन कुमार, श्यामलाल साहब, पूर्व सरपंच बिल्लू सहित राधेश्याम मंदिर कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। विज्ञापन





मेले में आगामी कार्यक्रम



बाबा खेमचंद दास जोहड़िया मेला में 20 सितंबर को सुबह आठ बजे से हवन का आयोजन होगा। इसके बाद सुबह दस बजे से भंडारा शुरू होगा। शाम पांच बजे से दौड़ और कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता सुजान मालड़ा ने बताया कि इस 51 हजारी प्रतियोगिता में क्षेत्र की एक दर्जन टीमों ने भाग लिया। इनमें सन्नी राजपुरा, झोझू, टोनी मालड़ा ए, राजीव गांधी बास। इस दौरान सरपंच पवन कुमार, श्यामलाल साहब, पूर्व सरपंच बिल्लू सहित राधेश्याम मंदिर कमेटी के सदस्य मौजूद रहे।मेले में आगामी कार्यक्रमबाबा खेमचंद दास जोहड़िया मेला में 20 सितंबर को सुबह आठ बजे से हवन का आयोजन होगा। इसके बाद सुबह दस बजे से भंडारा शुरू होगा। शाम पांच बजे से दौड़ और कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाएगा।

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महेंद्रगढ़। गांव मालड़ा में बाबा खेमचंददास जोहड़िया मेला पर शुक्रवार रात ओपन कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में टोनी मालड़ा ए टीम ने भैंसवाल टीम को हराकर 51 हजार रुपये का नकद पुरस्कार और कप अपने नाम किया। उपविजेता भैंसवाल टीम को 31 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया।