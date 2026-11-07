Sonipat News: जाट कॉलेज में मनेगा एमडीयू का युवा महोत्सव, 50 कॉलेजों के विद्यार्थी लेंगे भाग

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युवा महोत्सव को सफल और यादगार बनाने के लिए जाट कॉलेज में एक विशेष बैठक हुई। इसमें विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य और उनके प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने आयोजन को बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव दिए।जाट शिक्षा समिति के प्रधान गुलाब सिंह दिमाना ने विश्वविद्यालय के प्रो. मिलाप पूनियां का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जाट कॉलेज प्रबंधन महोत्सव को बेहतरीन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह आयोजन विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देगा। उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा।महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. रामेंद्र हुड्डा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि युवा महोत्सव रचनात्मकता और आत्मविश्वास निखारने का महत्वपूर्ण मंच है। महाविद्यालय प्रशासन सभी आवश्यक तैयारियां कर रहा है।विश्वविद्यालय के युवा कल्याण निदेशक डॉ. प्रताप राठी ने जाट कॉलेज में की जा रही तैयारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि युवा महोत्सव सांस्कृतिक प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच है। यह विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के बीच संवाद बढ़ाता है। इससे आपसी सहयोग को भी बढ़ावा मिलता है।आयोजन समिति की भूमिकाजाट शिक्षा समिति के प्रधान गुलाब सिंह दिमाना ने आयोजन को यादगार बनाने की प्रतिबद्धता जताई। प्राचार्य डॉ. रामेंद्र हुड्डा ने इसे विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा निखारने वाला मंच बताया। जाट शिक्षा समिति के महासचिव एडवोकेट नवदीप मोनू भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। कॉलेजियम सदस्य डॉ. कपूर सिंह ढाका और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे।रोहतक। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का युवा महोत्सव इस बार अखिल भारतीय जाट सूरमा स्मारक महाविद्यालय में 17-18 व 19 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इसमें रोहतक, सोनीपत और झज्जर जिलों के लगभग 50 महाविद्यालयों के विद्यार्थी भाग लेंगे। युवा महोत्सव को सफल एवं यादगार बनाने के उद्देश्य से जाट कॉलेज में विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया और आयोजन की बेहतरी के लिए अपने सुझाव दिए।जाट शिक्षा समिति के प्रधान गुलाब सिंह दिमाना ने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मिलाप पुनिया एवं विश्वविद्यालय प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जाट कॉलेज प्रबंधन युवा महोत्सव को अब तक का सबसे बेहतरीन और यादगार आयोजन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और सांस्कृतिक गतिविधियों में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. रामेंद्र हुड्डा ने सभी अतिथियों एवं प्राचार्यों का औपचारिक स्वागत करते हुए कहा कि युवा महोत्सव विद्यार्थियों की रचनात्मकता, कलात्मक प्रतिभा और आत्मविश्वास को निखारने का महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय प्रशासन आयोजन को व्यवस्थित एवं सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर रहा है।विश्वविद्यालय के युवा कल्याण निदेशक डॉ. प्रताप राठी ने जाट कॉलेज में की जा रही तैयारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि युवा महोत्सव विद्यार्थियों को अपनी सांस्कृतिक प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ-साथ विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ संवाद और आपसी सहयोग बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।इस अवसर पर जाट शिक्षा समिति के महासचिव एडवोकेट नवदीप मोनू, कॉलेजियम सदस्य डॉ. कपूर सिंह ढाका व अन्य उपस्थित रहे.