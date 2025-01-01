Sonipat News: क्रिकेट स्पर्धा में सहवाग सहवाग स्कूला बना चैंपियन

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फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए अर्वाचीन भारती भवन स्कूल ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 163 रन बनाए। इसके जवाब में सहवाग इंटरनेशनल स्कूल की टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 14.1 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।सहवाग इंटरनेशनल स्कूल की टीम की जीत में शौर्यांश आनंद की भूमिका निर्णायक रही। उन्होंने 46 गेंदों पर नाबाद 94 रन बनाकर विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। वीर ने भी 28 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा गेंदबाजी में सहवाग इंटरनेशनल स्कूल के वीर ने दो विकेट हासिल किए, जबकि शौर्यांश आनंद, अक्षय गोयल और निश्चल बैदेटी ने एक-एक विकेट लिया।व्यक्तिगत पुरस्कारों में भी सहवाग स्कूल के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। शौर्यांश आनंद को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। इसके साथ ही अक्षय गोयल को बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया।समापन समारोह में पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर सरनदीप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने विजेता टीम को सम्मानित करते हुए युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। सहवाग इंटरनेशनल स्कूल के प्रधानाचार्य डॉ. पीयूष गुप्ता ने इस शानदार उपलब्धि पर खिलाड़ियों एवं कोच को बधाई दी।उन्होंने कहा कि यह सफलता खिलाड़ियों के निरंतर अभ्यास, अनुशासन, समर्पण और सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि विद्यार्थी भविष्य में भी खेलों के क्षेत्र में विद्यालय और जिले का नाम रोशन करेंगे। सहवाग इंटरनेशनल स्कूल की इस उपलब्धि से विद्यालय परिवार में हर्ष का माहौल है।