Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Youth falls into 15-foot-deep pit on Kakroi Road; District Councilor expresses outrage against the administration

Sonipat News: ककरोई रोड पर 15 फुट गहरे गड्ढे में गिरा युवक, जिला पार्षद ने प्रशासन के खिलाफ जताया रोष

Sun, 08 Nov 2026 01:34 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:34 AM IST
विज्ञापन
Youth falls into 15-foot-deep pit on Kakroi Road; District Councilor expresses outrage against the administration
सोनीपत। ककरोई रोड किनारे बने गहरे गड्ढे हादसों का कारण बन रहे हैं। शुक्रवार रात सेक्टर-23 निवासी निखिल करीब 15 फुट गहरे गड्ढे में गिरकर घायल हो गए। हादसे में उन्हें काफी चोटें आईं। घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में प्रशासन के प्रति रोष है। जिला पार्षद संजय बड़वासनी ने मौके पर पहुंचकर प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ विरोध जताया।
विज्ञापन

जिला पार्षद संजय बड़वासनी ने कहा कि सड़क के साथ इतना गहरा गड्ढा बना हुआ है, लेकिन प्रशासन के अधिकारी मूकदर्शक बने हुए हैं। सड़क की खस्ताहाल स्थिति और खुले गड्ढों के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। इसके बावजूद संबंधित विभाग और ठेकेदार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। आम लोगों की जिंदगी के साथ इस तरह खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रशासन को दो दिन का अल्टीमेटम देते हुए उन्होंने कहा कि इस अवधि में सड़क की मरम्मत और गड्ढों को भरने का काम शुरू नहीं हुआ तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
विज्ञापन

--
ककरोई रोड पर 15 फुट गहरे गड्ढे में युवक गिरने का मामला संज्ञान में नहीं है। मामले की जांच कराकर गड्ढे को ढकवाया जाएगा।
- अमित कुमार, एसडीओ, नगर निगम
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed