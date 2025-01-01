Sonipat News: बाल महोत्सव में एचडी स्कूल बना जिला चैंपियन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिसमें जिले भर के प्रतिष्ठित संस्थानों के 700 विद्यार्थियों को पछाड़ते हुए 45 प्रतियोगिताओं में जीत हासिल कर 14वीं बार ओवरऑल ट्रॉफी पर कब्जा किया। स्कूल के विद्यार्थियों ने 17 प्रतियोगिताओं में प्रथम, 11 प्रतियोगिताओं में द्वितीय और 14 प्रतियोगिताओं में तृतीय स्थान और 3 में सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया।ग्रुप-1 की रीतिका कोयलपुर (कार्ड मेकिंग), वंशिका ढाणा (हिंदी लेखन), ग्रुप-2 की वंशिका हुमायूंपुर (दीया डेकोरेशन), ऋषि झांसवा (एकल गान), ऋषि एंड पार्टी (समूह गान), मिहिका एंड पार्टी (समूह नृत्य), ग्रुप-3 की तन्वी एंड पार्टी (समूह नृत्य), वैशाली ढाकला (डिक्लेमेशन), एकता साल्हावास (एकल गान), इशा झांसवा (एकल नृत्य), रियांश कोसली व यशवी बिरड (क्विज), दीया धनिरवास (फन गेम्स), कृश साल्हावास (हरियाणवी रागिनी), तन्वी एंड पार्टी (समूह गान), ग्रुप-4 की दिव्या मुंडाहेड़ा (रंगोली), अरुण एंड पार्टी (नाटक), रीतू खोरड़ा (डिक्लेमेशन) में पूरे जिले में प्रथम स्थान पर रहे।अब विद्यालय के 107 प्रतियोगी राज्य स्तरीय स्पर्धाओं में अपना हुनर दिखाएंगे, जो पूरे जिले में किसी भी एक विद्यालय से सबसे अधिक होंगे। विद्यार्थियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर सचिव विशाल नेहरा, हेमंत गुलिया और प्राचार्य प्रीति राठी ने सभी विजेता विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों को बधाई देते हुए एक्टिविटी इंचार्ज कमलेश ढिल्लों, संगीत प्राध्यापक रवि, वीरेंद्र, जय और रेखा की प्रशंसा की।