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-बचाव पक्ष की दलीलों के बावजूद अदालत ने नहीं दी राहतसंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। सेवानिवृत्त डीएसपी सज्जन पाल मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में कुल 43 गवाह पेश किए। इनमें शिकायतकर्ता जोगेंद्र, घायल गवाह रामकुमार और प्रत्यक्षदर्शी रामेश्वर की गवाही अहम साबित हुई। इन तीनों के बयानों ने घटना की परिस्थितियों और आरोपियों की भूमिका को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अदालत ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और मेडिकल साक्ष्यों को ठोस आधार मानते हुए आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया।बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि दिल्ली के एक अन्य मामले में आरोपियों से बरामद हथियारों को इस केस में कब्जे में लेकर उनकी एफएसएल जांच नहीं कराई गई। इस पर अदालत ने माना कि जांच अधिकारी की ओर से यह लापरवाही हुई, लेकिन केवल इस कमी के आधार पर आरोपियों को संदेह का लाभ नहीं दिया जा सकता। अदालत के अनुसार, प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही और मेडिकल साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूती से साबित करते हैं।बाईपास और रीढ़ की सर्जरी का दिया हवाला, पढ़ाई के आधार पर मांगी राहतदोषियों की सजा पर बहस के दौरान बचाव पक्ष ने उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियों, स्वास्थ्य और भविष्य का हवाला देकर नरमी बरतने की मांग की। सुरेंद्र की बाईपास सर्जरी और प्रवीन की रीढ़ की सर्जरी होने की बात अदालत के सामने रखी गई। वहीं दीपक की एलएलबी की पढ़ाई का हवाला देते हुए उसके प्रति उदार रुख अपनाने की अपील की गई। बचाव पक्ष का तर्क था कि दोषियों की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों और पारिवारिक परिस्थितियों को सजा तय करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। हालांकि, अदालत के समक्ष मामले के साक्ष्य और अपराध से जुड़े पहलू भी महत्वपूर्ण रहे।पीओ घोषित आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत, दीपक ने किया था आत्मसमर्पणमामले में नरेश उर्फ बांदरी को भगोड़ा यानी पीओ घोषित किया गया था। उसकी सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई। वहीं दीपक भी लंबे समय तक पीओ रहा और उसने मई 2020 में अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ी।सुनील उर्फ उल्लू और सुशील उर्फ शीला का कराया गया पॉलीग्राफ टेस्टमामले की जांच के दौरान सुनील उर्फ उल्लू और सुशील उर्फ शीला का पॉलीग्राफ टेस्ट तक कराया गया था। जांच के विभिन्न चरणों में जुटाए गए साक्ष्य, गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट मुकदमे की सुनवाई में महत्वपूर्ण रहे। आखिरकार 43 गवाहों की गवाही और चश्मदीदों के बयानों ने अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूती प्रदान की।