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खरखौदा। फतेहाबाद में हरियाणा स्टेट सीनियर वुशू चैंपियनशिप में प्रताप स्कूल के खिलाड़ियों ने 7 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य समेत कुल 13 पदक जीते। स्कूल लौटने पर खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। किरण, विनय, रवि, चिराग, मुकुल, ईशु और नितेश ने स्वर्ण पदक जीते, जिनका चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। लोकेश, धीरज व अंकित ने रजत तथा गरिमा, तानिया व यश ने कांस्य पदक प्राप्त किए।