Sonipat News: शिक्षा विभाग 1 सितंबर से जिले में शिक्षा से वंचित बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ेगा

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सोनीपत। शिक्षा विभाग 1 सितंबर से जिले में शिक्षा से वंचित बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ेगा। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के तत्वावधान में 47 विशेष प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए जाएंगे। इन केंद्रों पर 86 एजुकेशन वॉलंटियर्स 1407 बच्चों को प्रशिक्षण देंगे।समग्र शिक्षा अभियान के तहत जनवरी और फरवरी माह में 1407 बच्चों की पहचान हुई थी। इनमें 714 लड़के और 693 लड़कियां शामिल हैं। इन बच्चों को छह माह तक विशेष प्रशिक्षण देकर बुनियादी शिक्षा दी जाएगी। प्रशिक्षण के बाद उन्हें नजदीकी विद्यालयों में दाखिला दिलाकर मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। जिला सहायक परियोजना संयोजक डॉ. अतर सिंह ने बताया कि एजुकेशन वॉलंटियर्स का चयन पूरा हो गया है। योग्य वॉलंटियर्स को निदेशालय स्तर से बच्चों को शिक्षित करने के लिए नियुक्त किया गया है।शिक्षा विभाग ने पहले भी जिले के हजारों बच्चों को स्कूलों की राह दिखाई है। अब तक करीब 8000 बच्चों को एजुकेशन वॉलंटियर्स के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 35 केंद्रों से 1330 बच्चों को छह माह का प्रशिक्षण मिला था। बच्चों की संख्या बढ़ने के कारण निदेशालय ने इस बार 47 केंद्रों के संचालन को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य नई शिक्षा नीति 2020 के तहत हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ना है।इंसेटब्लॉकवार शिक्षा से वंचित बच्चों की संख्याब्लॉक लड़के लड़कियां कुलसोनीपत168198365राई352336688गन्नौर121102223गोहाना462571खरखौदा273259कुल7146931407जिले में समग्र शिक्षा के तहत 47 स्पेशल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन एक सितंबर से शुरू किया जाएगा। विभिन्न खंडों में चिह्नित 1407 शिक्षा से वंचित बच्चों को छह माह तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें स्कूलों में दाखिला दिलाकर शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा।- कृष्णा खत्री, जिला परियोजना संयोजक, शिक्षा विभाग