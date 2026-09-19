Sonipat News: प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर भाजपा कार्यालय दीपों से जगमगाया

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इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, भाजपा जिलाध्यक्ष यतेंद्र राव और कार्यक्रम जिला संयोजक राकेश शर्मा ने नेतृत्व किया। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के दीर्घायु जीवन की कामना की। यतेंद्र राव ने इसे कार्यकर्ताओं के लिए उत्सव के साथ संकल्प का दिन बताया। राकेश शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के 25 वर्षों की सेवा यात्रा से प्रेरणा ले रहे हैं। उन्होंने जनसेवा और जनकल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।

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नारनौल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 76वां जन्मदिन गुरुवार को भाजपा जिला कार्यालय ‘नमो कमल’ में धूमधाम से मनाया गया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्वलित कर और केक काटकर खुशियां साझा कीं।