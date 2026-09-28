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Sonipat News: ओटीपी की बौछार कर दो लोगों से 7.41 लाख ठगे

Mon, 28 Sep 2026 02:06 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:06 AM IST
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Swindled 7.41 lakh from people by bombarding them with OTPs.
संवाद न्यूज एजेंसी
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सोनीपत। जिले में साइबर ठगी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अब साइबर ठगों ने दो लोगों के बैंक खातों से बिना अनुमति करीब 7.41 लाख रुपये निकाल लिए। एक मामले में मोबाइल पर रोजाना करीब 700 संदिग्ध ओटीपी आने के बाद खाते से 4.63 लाख रुपये की निकासी हुई।
वहीं दूसरे मामले में तीन दिन में 2.78 लाख रुपये फोन-पे के माध्यम से डेबिट कर लिए गए। दोनों मामलों में साइबर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।
रोज आ रहे थे 700 ओटीपी, खाते से निकल गए 4.63 लाख
गांव कथूरा निवासी सुशील ने साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है कि उन्हें कई दिन तक रोजाना करीब 700 ओटीपी अज्ञात एप्लीकेशन से मिल रहे थे। मोबाइल उनकी मां के बैंक खाते से जुड़ा था और हमेशा उसे वह अपने पास रखते हैं। इसके बावजूद 22 से 31 जुलाई के बीच 41 ट्रांजेक्शन में 4,63,072 रुपये खाते से निकाल लिए गए। शिकायतकर्ता के अनुसार खाते में यूपीआई सुविधा सक्रिय नहीं थी और न ही उन्होंने कोई ओटीपी, यूपीआई पिन या बैंक संबंधी कोई गोपनीय जानकारी साझा की थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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तीन दिन में 2.78 लाख रुपये की अनधिकृत निकासी
गांव झिंझौली निवासी सुशील कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई कि उनके खाते से 22 सितंबर को 93,100, 23 सितंबर को 92,100 और 24 सितंबर को 93,120 रुपये बिना अनुमति डेबिट किए गए। तीनों लेनदेन फोन-पे के माध्यम से हुए। लगातार निकासी के प्रयास होने पर उन्होंने बैंक खाता फ्रीज करा दिया। उन्होंने साइबर थाना में शिकायत देकर प्राथमिकी दर्ज कराई।
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साइबर ठगी से ऐसे बचें
साइबर थाना प्रभारी पवन ने बताया कि शिकायतों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। उन्होंने कहा कि अनजान लिंक पर क्लिक न करें और किसी के साथ ओटीपी, यूपीआई, पिन, पासवर्ड या बैंक संबंधी जानकारी साझा न करें। खाते में संदिग्ध लेनदेन दिखते ही बैंक को सूचित कर खाता सुरक्षित कराएं। मोबाइल पर लगातार अनजान ओटीपी आएं तो संबंधित बैंक और पुलिस को जानकारी दें। ठगी होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कराएं।
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