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मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा : रामफल कुंडू

Sat, 29 Aug 2026 06:28 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Sat, 29 Aug 2026 06:28 PM IST
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Struggling for basic amenities: Ramphal Kundu
इनेलो ने संगठन मजबूती और नूंह रैली की तैयारियों पर की चर्चा
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खरखौदा। इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) की आगामी गतिविधियों और संगठन को मजबूत करने को लेकर सोनीपत रोड स्थित मिलन वाटिका में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक में 27 सितंबर को नूंह में जननायक देवीलाल की जयंती के अवसर पर होने वाली रैली की तैयारियों पर चर्चा की गई।
जिला प्रभारी एवं पूर्व विधायक रामफल कुंडू ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार और जनसमस्याओं की अनदेखी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क बढ़ाने और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया।
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बैठक में बताया गया कि 9 सितंबर को दोपहर दो बजे अभय सिंह चौटाला मिलन वाटिका पहुंचेंगे। वहीं, 2 सितंबर को सुनैना चौटाला हलके के दौरे पर रहेंगी। उनके कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गईं।
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वक्ताओं ने प्रदेश में पानी की समस्या और संविदा कर्मचारियों की स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लोगों को पानी की किल्लत झेलनी पड़ रही है और पानी के कनेक्शनों पर मीटर लगाए जा रहे हैं। बैठक में प्रदीप गिल, कुणाल गहलावत, प्रीतम खोखर, रवींद्र मंडोरा, राजू धानक और रोहताश दहिया मौजूद रहे।
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