Sonipat News: बैडमिंटन प्रतियोगिता में कुमारी काजल अव्वल

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गोहाना। राजकीय महाविद्यालय भैंसवाल कलां में शनिवार को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में कॉलेज में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बैडमिंटन प्रतियोगिता में लड़कियों में कुमारी काजल ने प्रथम, कीर्ति ने द्वितीय व दीपिका ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। लड़कों में आयुष ने प्रथम, अमन ने द्वितीय व अंकित ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में विजेता रहे खिलाड़ियों को प्राचार्य सूरज प्रकाश यादव ने सम्मानित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ खेलों को भी महत्व देने का संदेश दिया। संवाद