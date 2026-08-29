Sonipat News: सफाई कर्मियों की हड़ताल से बिगड़ी व्यवस्था, गली में भरा पानी

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स्थानीय लोगों के अनुसार, सफाई व्यवस्था ठप होने के कारण कई दिनों से नालियों की सफाई नहीं हुई है। नालियों में गंदगी जमा होने से पानी की निकासी बाधित हो गई और नालियां बैक मारने लगीं। इसके चलते दूषित पानी गली में जमा हो गया। लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए गंदे पानी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। वहीं, पानी जमा रहने से दुर्गंध भी फैल रही है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है।लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही पानी की निकासी और नालियों की सफाई नहीं कराई गई तो गंदगी के कारण बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ सकता है। अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को भी परेशानी हो रही है। स्थानीय निवासियों ने नपा प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था कराकर सफाई और जल निकासी कराने की मांग की है।