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Sonipat News: खेत से सोलर मोटर चोरी, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज

Sat, 07 Nov 2026 11:41 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:41 PM IST
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Solar motor stolen from farm
बहादुरगढ़। आसौदा थाना क्षेत्र के गांव छारा में खेत से सोलर मोटर चोरी होने का मामला सामने आया है। किसान के खेत में लगी सोलर मोटर को अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया। आसौदा थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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पुलिस को दी शिकायत में गांव छारा निवासी श्रीपाल ने बताया कि उसके पिता राजसिंह के नाम खेत में सोलर मोटर का कनेक्शन है। इसकी देखभाल वह स्वयं करता है। छह नवंबर को वह खेत में धान की फसल में पानी देने के लिए पहुंचा तो सोलर मोटर गायब मिली। आसपास तलाश करने पर भी मोटर का कोई सुराग नहीं लगा। उसे आशंका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति मोटर चोरी कर ले गया है। श्रीपाल ने पुलिस से चोर का पता लगाकर मोटर बरामद करवाने की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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