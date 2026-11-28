पति से विवाद के बाद मायके में रह रही थी सपना

सपना की पंजाब के शाहजहांपुर निवासी रवि से करीब 10 साल पहले शादी हुई थी। उसके सात साल का बेटा है। शादी के बाद से ही पति के साथ अनबन रहती थी। मारपीट के चलते वह मायके में रह रही थी। पति से तलाक का मामला भी अदालत में विचाराधीन है। वह रवि से खर्च भी ले रही थी। सपना की मां ब्रह्मो देवी खाना बनाने का काम करती हैं, जबकि उनके पति मजदूरी करते हैं। उन्होंने बताया कि दो दिन पहले सपना का फोन आया था। उसने मौसी के घर जाने और एक-दो दिन में लौटने की बात कही थी। इसके बाद वीरवार शाम पुलिस ने फोन कर बेटी की मौत की सूचना दी।