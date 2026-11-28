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-54 गांव सोनीपत और 37 राई ब्लॉक के दायरे में, तहसीलों के चक्कर काट रहे किसान और खरीदारसंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। सरकारी नियम लागू करने में तकनीकी तैयारी अधूरी रह जाने का खामियाजा जिले के 91 गांवों के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इन गांवों में 10 दिन से जमीन की खरीद-फरोख्त की रजिस्ट्रियां नहीं हो पा रही हैं। नए प्रावधान के तहत पंजीकरण से पहले जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) की ऑनलाइन एनओसी अनिवार्य कर दी गई है, लेकिन वेब हेलरिस पोर्टल पर डीटीपी की लॉगिन आईडी सक्रिय नहीं होने से आवेदन प्रक्रिया ही शुरू नहीं हो सकी है।इस व्यवस्था में सोनीपत ब्लॉक के 54 और राई ब्लॉक के 37 गांव शामिल हैं। जमीन की रजिस्ट्री से पहले डीटीपी विभाग को ऑनलाइन रिपोर्ट देनी होगी कि संबंधित भूखंड पर अवैध प्लॉटिंग तो नहीं हुई है। इसके बाद ही एनओसी जारी होने पर पंजीकरण संभव होगा। नए नियम का उद्देश्य अनधिकृत कॉलोनियों और अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाना है। हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम की धारा 7-ए लागू होने अथवा अवैध प्लॉटिंग मिलने पर डीटीपी एनओसी देने से इन्कार कर सकेंगे। हालांकि, प्रदेश के डीटीपी की ऑनलाइन आईडी चंडीगढ़ मुख्यालय से तैयार होकर पोर्टल से जुड़नी बाकी है।बयाना देने वालों की बढ़ी परेशानीरजिस्ट्रियां अटकने से पहले ही सौदा तय कर चुके खरीदारों और विक्रेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई लोगों ने बयाना दे रखा है, जबकि कुछ ने रजिस्ट्री के लिए टोकन भी कटवा लिए हैं। किसान और परिवार जमीन बेचकर जरूरी खर्च पूरे करने की योजना बना रहे थे, लेकिन अब उन्हें तहसीलों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। प्रॉपर्टी कारोबार भी प्रभावित हो रहा है।91 गांवों की रजिस्ट्री के लिए डीटीपी की ऑनलाइन रिपोर्ट और एनओसी जरूरी है। चंडीगढ़ से लॉगिन आईडी तैयार होना बाकी है। उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। व्यवस्था सक्रिय होने के बाद ही रजिस्ट्रियां शुरू हो सकेंगी।सुशील कुमार, डीआरओ, सोनीपत