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सोनीपत। दस साल की बच्ची को बर्गर खिलाने का लालच देकर दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी पर 52 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर सात माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।अभियोजन पक्ष के अनुसार गन्नौर में किराए पर रहने वाली महिला की 10 साल की बेटी 3 जुलाई, 2024 की रात को अचानक लापता हो गई थी। उसने देर रात पुलिस को अवगत कराया था। बाद में 4 जुलाई, 2024 को महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी सुबह उन्हें मिली है। उसने बताया कि वह रात को सहेली के साथ पास ही पानी लेने गई थी। वहां उनके पड़ोस में रहने वाला मूलरूप से बिहार के बेगूसराय का फूलेश्वर उसे मिला था। वह उसे रेलवे ट्रैक के पास ले गया था। वहां उसने उसे धमकी देकर उसके साथ गलत काम किया है। बच्ची को अस्पताल में उपचार दिलाया गया था। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत बीएनएस की अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी।मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उसने पुलिस को बताया था कि वह बालिका को उस समय अपने झांसे में लेकर साथ ले गया था जब वह अपनी सहेली के साथ टंकी की तरफ पानी लेने गई थी। उसने बालिका को बर्गर खिलाने का झांसा दिया थ। वह उसे रेलवे ट्रैक के पास ले गया और वारदात को अंजाम दिया था। सुबह बालिका के मिलने के बाद मामला सामने आया और पुलिस ने जांच शुरू की।पुलिस जांच के दौरान सामने आया कि बालिका को अपने साथ ले जाने वाला दोषी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में दिखाई दिया था। यह फुटेज मामले की जांच में अहम कड़ी साबित हुई। वहीं, अदालत में बालिका और उसके परिजनों के बयान भी महत्वपूर्ण रहे। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोषी फूलेश्वर को अपराध का दोषी ठहराया। संवाद