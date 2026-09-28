Sonipat News: कोहरे में सड़क हादसों से बचाव के लिए लगाए रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप

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संगठन की ओर से ई-रिक्शा के पीछे भी रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाए गए। इस दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया गया। विज्ञापन

संगठन के अध्यक्ष संदीप बत्रा ने कहा कि सर्दी और कोहरे के दौरान सड़क हादसों की आशंका बढ़ जाती है। उन्होंने नागरिकों और विभिन्न विभागों से अभियान में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा से जुड़े इस प्रयास में सहयोग के लिए लोग संगठन से संपर्क कर सकते हैं। संगठन की ओर से ई-रिक्शा के पीछे भी रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाए गए। इस दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया गया।संगठन के अध्यक्ष संदीप बत्रा ने कहा कि सर्दी और कोहरे के दौरान सड़क हादसों की आशंका बढ़ जाती है। उन्होंने नागरिकों और विभिन्न विभागों से अभियान में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा से जुड़े इस प्रयास में सहयोग के लिए लोग संगठन से संपर्क कर सकते हैं।

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सोनीपत। रात और कोहरे के दौरान होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सड़क सुरक्षा संगठन सोनीपत ने विभिन्न क्षेत्रों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाने का अभियान चलाया। इसके तहत सरकारी और गैर सरकारी विभागों की संपत्तियों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए, ताकि रात में वाहन चालकों को ये दूर से दिखाई दे सकें।