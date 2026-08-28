Sonipat News: संस्कृत श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता में मुस्कान प्रथम

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कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. ऊषा दहिया ने दीप जलाकर किया। उन्होंने छात्राओं को संस्कृत भाषा के महत्व से अवगत कराते हुए कहा कि संस्कृत भारत की प्राचीन एवं समृद्ध भाषाई परंपरा की महत्वपूर्ण धरोहर है। उन्होंने छात्राओं से संस्कृत भाषा के अध्ययन, प्रचार-प्रसार एवं संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।प्रतियोगिता के परिणाम में एम.ए. साइकोलॉजी की छात्रा मुस्कान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। बी.कॉम द्वितीय वर्ष की प्राची द्वितीय तथा बी.सी.ए. द्वितीय वर्ष की कोमल तृतीय स्थान पर रहीं। बी.ए. प्रथम वर्ष की छात्राओं आंचल और पायल को सांत्वना पुरस्कार दिया गया।प्राचार्या डॉ. ऊषा दहिया ने विजेता छात्राओं को नकद पुरस्कार प्रदान कर आगामी प्रतियोगिताओं में भी बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। निर्णायक मंडल में श्रीमती नवीन और डॉ. मनीषा ने भूमिका निभाई। कार्यक्रम की संयोजिका संस्कृत विभागाध्यक्ष श्रीमती नवीन रहीं। इस अवसर पर डॉ. आशा रानी, डॉ. किरण, डॉ. नीलम, डॉ. प्रवेश और डॉ. सीमा उपस्थित रहीं।