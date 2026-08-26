Sonipat News: खेलो इंडिया अस्मिता टूर्नामेंट सोनीपत में 3 अक्तूबर को
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:19 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:19 AM IST
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सोनीपत। हरियाणा में महिला रग्बी को बढ़ावा देने और बालिकाओं को खेलों से जोड़ने के लिए खेलो इंडिया अस्मिता रग्बी सिटी टूर्नामेंट-2026 आयोजित होगा।
भारतीय रग्बी फुटबॉल यूनियन ने जिला संघों को इसका कैलेंडर जारी किया है। खेल विभाग के मीडिया प्रभारी सत्यवीर धनखड़ ने बताया कि टूर्नामेंट की शुरुआत 26 अगस्त को हिसार के जिंदल पार्क से होगी। 13 सितंबर को चरखी दादरी के आरपीएस पब्लिक स्कूल में प्रतियोगिता होगी। 26 सितंबर को पानीपत के नलवा लवली स्कूल, ऊझा में आयोजन किया जाएगा। 27 सितंबर को जींद के आधारशिला स्कूल और 30 सितंबर को भिवानी के मुंढाल स्पोर्ट्स ग्राउंड में मुकाबले होंगे।
सोनीपत में यह प्रतियोगिता 3 अक्तूबर को जनता विद्या भवन, बुटाना में आयोजित होगी। अंतिम चरण में 11 अक्तूबर को फतेहाबाद के हांसावाला स्पोर्ट्स ग्राउंड में महिला खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। संवाद
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भारतीय रग्बी फुटबॉल यूनियन ने जिला संघों को इसका कैलेंडर जारी किया है। खेल विभाग के मीडिया प्रभारी सत्यवीर धनखड़ ने बताया कि टूर्नामेंट की शुरुआत 26 अगस्त को हिसार के जिंदल पार्क से होगी। 13 सितंबर को चरखी दादरी के आरपीएस पब्लिक स्कूल में प्रतियोगिता होगी। 26 सितंबर को पानीपत के नलवा लवली स्कूल, ऊझा में आयोजन किया जाएगा। 27 सितंबर को जींद के आधारशिला स्कूल और 30 सितंबर को भिवानी के मुंढाल स्पोर्ट्स ग्राउंड में मुकाबले होंगे।
सोनीपत में यह प्रतियोगिता 3 अक्तूबर को जनता विद्या भवन, बुटाना में आयोजित होगी। अंतिम चरण में 11 अक्तूबर को फतेहाबाद के हांसावाला स्पोर्ट्स ग्राउंड में महिला खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। संवाद
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