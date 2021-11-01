Sonipat News: दुनिया से विदा होकर भी रोशनी दे गए कमल मक्कड़

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गोहाना। आहुति संस्था ने सत नगर निवासी कमल उर्फ कुलदीप मक्कड़ (43) के नेत्रदान करवाए। नेत्रदान नई दिल्ली में दरियागंज स्थित श्रॉफ आई सेंटर की टीम द्वारा करवाया गया। आहुति के संस्थापक सुरेंद्र विश्वास ने बताया कि कमल मक्कड़ लंबे समय से अस्वस्थ थे। बुधवार सुबह करीब सात बजे उनका देहांत हो गया। परिजनों की सहमति पर उनके नेत्रदान करवाए गए। इस अवसर पर कंचन मक्कड़, पूजा मक्कड़, प्रियांश मक्कड़, प्राची मक्कड़, निशा, ब्रजेश कुमार, हैप्पी, नीरज कुमार तथा आहुति से राजेश कुकरेजा, गुलशन बजाज और सागर सेतिया आदि उपस्थित थे।