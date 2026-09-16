Sonipat News: ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से सेना के जवान की मौत

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गन्नौर। सेना की इंटेलिजेंस इकाई में तैनात गांव शेखपुरा निवासी 44 वर्षीय संदीप की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। ड्यूटी के दौरान अचानक उनकी छाती में दर्द हुआ। इसके बाद उन्हें उपचार के लिए आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।संदीप करीब 24 वर्ष से सेना में सेवाएं दे रहे थे। वह दिल्ली में इंटेलिजेंस इकाई में तैनात थे। ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। चिकित्सकों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। संदीप की मौत की खबर मिलते ही परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ गई।संदीप के पिता जगदीश भी सेना में रहकर देश की सेवा कर चुके हैं। इस तरह परिवार की दूसरी पीढ़ी भी सेना में देशसेवा के लिए समर्पित रही। संदीप के दो बेटे हैं। उनकी मौत से पत्नी, बच्चों और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।संदीप मूल रूप से गांव शेखपुरा के रहने वाले थे। हालांकि, कई वर्षों से वह गढ़ी झंझारा रोड पर घर बनाकर परिवार के साथ रह रहे थे। परिजनों और ग्रामीणों ने संदीप के निधन पर गहरा दुख जताया।