Sonipat News: ग्रेप-3 के बावजूद रात के अंधेरे में चल रहा था जैन हॉट मिक्स प्लांट

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हादसे में घायल तीनों मजदूरों को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है जहां उन्हें आईसीयू में रखा गया है। इनमें 24 वर्षीय नितिन की हालत गंभीर है। फिलहाल तीनों मजदूर बयान देने की स्थिति में नहीं हैं। थाना प्रभारी सुमित कुमार ने बताया कि पुलिस ने प्लांट मैनेजर सुदर्शन के बयान दर्ज किए हैं। घायलों के बयान दर्ज नहीं हो सके हैं।हादसे के समय को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फायर ब्रिगेड अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि आग शाम करीब सात बजे लगी थी जबकि प्लांट मैनेजर की ओर से रात 8:45 बजे फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। इस दौरान करीब दो घंटे तक प्लांट कर्मचारियों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया। घायलों को भी फायर ब्रिगेड और पुलिस के आने से पहले अस्पताल पहुंचा दिया गया था। सवाल यह है कि आग लगने के तुरंत बाद दमकल विभाग को सूचना क्यों नहीं दी गई।एक ओर जिला प्रशासन ग्रेप-3 के तहत प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर रात के समय हॉट मिक्स प्लांट में बॉयलर गर्म किया जाना निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। उपमंडल अधिकारी विशाल कुमार ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में संबंधित विभागों की जवाबदेही भी तय की जाएगी और लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई होगी।