Sonipat News: स्वर्ण पदक विजेता गर्वित व नैतिक को किया सम्मानित
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:26 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:26 PM IST
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मंडी अटेली। धनोंदा के छात्रों ने राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। लाॅन्ग जंप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले छात्र गर्वित और नैतिक का विद्यालय परिसर में पहुंचने पर भव्य अभिनंदन किया गया। विद्यालय प्रबंधन की ओर से दोनों विजेता खिलाड़ियों को फूल-माला, स्मृति चिह्न एवं नकद राशि देकर सम्मानित किया गया।
सम्मान समारोह की अध्यक्षता कैप्टन हंसराज ने की। राजकीय महिला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. प्रवीण यादव बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मास्टर सुरेंद्र यादव ने किया।
मुख्य अतिथि डॉ. प्रवीण यादव ने अपने संबोधन में कहा कि ग्रामीण अंचल की प्रतिभाएं किसी से कम नहीं हैं। निरंतर अभ्यास, अनुशासन और दृढ़ इच्छाशक्ति से राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा जा सकता है। गर्वित व नैतिक की यह उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी। उन्होंने कोच डॉ. हरीश एवं विद्यालय स्टाफ के प्रयासों की सराहना की।
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इस मौके पर सहायक शिक्षा अधिकारी विक्रम सिंह, डॉ. हंसराज गुर्जर, विद्यालय निदेशक विक्रांत यादव, डॉ. विकास यादव, ललित डाबड, सचिन राव, तेजपाल यादव, प्रमोद कटारिया, युवा समाजसेवी पूर्ण यादव, रामनिवास पीटीआई, गुरदयाल कोच, तेजप्रकाश, कुलदीप सैन सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
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सम्मान समारोह की अध्यक्षता कैप्टन हंसराज ने की। राजकीय महिला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. प्रवीण यादव बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मास्टर सुरेंद्र यादव ने किया।
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मुख्य अतिथि डॉ. प्रवीण यादव ने अपने संबोधन में कहा कि ग्रामीण अंचल की प्रतिभाएं किसी से कम नहीं हैं। निरंतर अभ्यास, अनुशासन और दृढ़ इच्छाशक्ति से राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा जा सकता है। गर्वित व नैतिक की यह उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी। उन्होंने कोच डॉ. हरीश एवं विद्यालय स्टाफ के प्रयासों की सराहना की।
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इस मौके पर सहायक शिक्षा अधिकारी विक्रम सिंह, डॉ. हंसराज गुर्जर, विद्यालय निदेशक विक्रांत यादव, डॉ. विकास यादव, ललित डाबड, सचिन राव, तेजपाल यादव, प्रमोद कटारिया, युवा समाजसेवी पूर्ण यादव, रामनिवास पीटीआई, गुरदयाल कोच, तेजप्रकाश, कुलदीप सैन सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे।