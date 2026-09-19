Sonipat News: स्वर्ण पदक विजेता गर्वित व नैतिक को किया सम्मानित

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सम्मान समारोह की अध्यक्षता कैप्टन हंसराज ने की। राजकीय महिला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. प्रवीण यादव बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मास्टर सुरेंद्र यादव ने किया।मुख्य अतिथि डॉ. प्रवीण यादव ने अपने संबोधन में कहा कि ग्रामीण अंचल की प्रतिभाएं किसी से कम नहीं हैं। निरंतर अभ्यास, अनुशासन और दृढ़ इच्छाशक्ति से राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा जा सकता है। गर्वित व नैतिक की यह उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी। उन्होंने कोच डॉ. हरीश एवं विद्यालय स्टाफ के प्रयासों की सराहना की।इस मौके पर सहायक शिक्षा अधिकारी विक्रम सिंह, डॉ. हंसराज गुर्जर, विद्यालय निदेशक विक्रांत यादव, डॉ. विकास यादव, ललित डाबड, सचिन राव, तेजपाल यादव, प्रमोद कटारिया, युवा समाजसेवी पूर्ण यादव, रामनिवास पीटीआई, गुरदयाल कोच, तेजप्रकाश, कुलदीप सैन सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे।