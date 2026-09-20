Sonipat News: किसानों ने की गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:23 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:23 AM IST
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गोहाना। सेक्टर सात स्थित जाट धर्मशाला में शनिवार को गन्ना किसान कमेटी के सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में गन्ने का भाव बढ़ाकर 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की गई। बैठक की अध्यक्षता जींद प्रधान अजमेर लोहान और महम प्रधान वजीर ने संयुक्त रूप से की। मांगों को लेकर उन्होंने सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा के नाम उनके पीए सुनील को ज्ञापन सौंपा।
अजमेर लोहान ने उन्होंने कहा कि बढ़ती कृषि लागत के मुकाबले गन्ने का मौजूदा भाव पर्याप्त नहीं है। गन्ना 4.15 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहा है, जिससे किसानों को लागत निकालने में परेशानी हो रही है। किसानों ने सरकार से गन्ने का भाव तत्काल बढ़ाकर 6 रुपये प्रति किलो करने की मांग की।
किसानों की मांग पूरी नहीं होने पर सभी जिलों में आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर बिजेंद्र राणा, कुलदीप, शमशेर रेढू, कृष्ण, दिलबाग, अनिल, रामपाल, अजीत सिंह, सुभाष, ओमपाल, ओमबीर, संजय, नरेंद्र, बलवान सिंह, साहिल, अजय, ऋषि, सुनील मलिक, जसबीर, मनोज, उमेश, राजपाल, प्रीत सिंह, सुमित दलाल आदि उपस्थित थे।
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अजमेर लोहान ने उन्होंने कहा कि बढ़ती कृषि लागत के मुकाबले गन्ने का मौजूदा भाव पर्याप्त नहीं है। गन्ना 4.15 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहा है, जिससे किसानों को लागत निकालने में परेशानी हो रही है। किसानों ने सरकार से गन्ने का भाव तत्काल बढ़ाकर 6 रुपये प्रति किलो करने की मांग की।
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किसानों की मांग पूरी नहीं होने पर सभी जिलों में आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर बिजेंद्र राणा, कुलदीप, शमशेर रेढू, कृष्ण, दिलबाग, अनिल, रामपाल, अजीत सिंह, सुभाष, ओमपाल, ओमबीर, संजय, नरेंद्र, बलवान सिंह, साहिल, अजय, ऋषि, सुनील मलिक, जसबीर, मनोज, उमेश, राजपाल, प्रीत सिंह, सुमित दलाल आदि उपस्थित थे।
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