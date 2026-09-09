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Sonipat News: कहासुनी के बाद परिवार पर हमला, दो घायल

Wed, 09 Sep 2026 02:36 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:36 AM IST
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Family attacked after altercation; two injured.
खरखौदा। थाना खुर्द स्थित रेस्ट हाउस में घूमने गए दो युवकों के साथ कहासुनी के बाद मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि बाद में परिवार के सदस्यों पर भी हमला किया गया। थाना खुर्द निवासी सोनिया की शिकायत पर पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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सोनिया ने बताया कि उसका बेटा अजय और जेठ का बेटा नीरज रेस्ट हाउस स्थित खेल स्टेडियम में घूमने गए थे। वहां उनकी मुलाकात सितेंद्र, शेर सिंह और मनीष से हुई। कहासुनी के बाद आरोपितों ने दोनों के साथ मारपीट की। चाकू से वार करने का भी प्रयास किया। दोनों वहां से बचकर घर पहुंचे और परिजनों को घटना बताई।
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इसके बाद सोनिया परिवार के सदस्यों के साथ आरोपितों के घर उलाहना देने गई। लौटते समय आरोपितों ने उनका रास्ता रोक लिया। उन्होंने कुलदीप, संदीप और रूप को भी बुला लिया। आरोप है कि सभी ने कुल्हाड़ी, ईंट, पत्थर, रॉड और डंडों से परिवार पर हमला कर दिया। सोनिया के अनुसार हमले में उसके जेठ राजेश के पैर की हड्डी टूट गई। पति दिलबाग सिंह के सिर में चोट आई। खरखौदा थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। संवाद
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