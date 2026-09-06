Sonipat News: औचंदी बॉर्डर से पानीपत तक रोडवेज बस चलाने की मांग
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:50 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:50 AM IST
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खरखौदा। उत्तर पश्चिम दिल्ली विकास फोरम के अध्यक्ष डॉ. प्रदीप वत्स ने हरियाणा राज्य परिवहन के महानिदेशक धीरेंद्र खड़गटा को पत्र लिखा है। उन्होंने औचंदी बॉर्डर से खरखौदा और सोनीपत होते हुए पानीपत तक रोडवेज बस सेवा शुरू करने की मांग की है।
डॉ. वत्स ने बताया कि दिल्ली के बवाना, कंझावला, जटखोर, कटेवाड़ा, मंगेशपुर, पंजाब खोरे, जौंती, टटेसर और लाडपुर समेत आसपास के गांवों से काफी लोग रोजाना सोनीपत और आईएमटी खरखौदा जाते हैं। कई लोग रोजगार के लिए इन क्षेत्रों में जाते हैं। पानीपत भी क्षेत्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। वहां औद्योगिक और वस्त्र उत्पादन का काम होता है। लोग कपड़े, कंबल, रजाई और अन्य घरेलू सामान खरीदने भी जाते हैं।
सीधी बस सेवा नहीं होने से लोगों को निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ता है। कई बार बस बदलनी पड़ती है। इससे समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं। फोरम ने सुबह साढ़े सात बजे बस चलाने का सुझाव दिया है। इससे स्कूल-कॉलेज और मुरथल स्थित दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य और शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों को भी लाभ होगा। सुबह 10 बजे व्यापारियों के लिए बस चलाने का सुझाव दिया गया है।
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डॉ. वत्स ने बताया कि दिल्ली के बवाना, कंझावला, जटखोर, कटेवाड़ा, मंगेशपुर, पंजाब खोरे, जौंती, टटेसर और लाडपुर समेत आसपास के गांवों से काफी लोग रोजाना सोनीपत और आईएमटी खरखौदा जाते हैं। कई लोग रोजगार के लिए इन क्षेत्रों में जाते हैं। पानीपत भी क्षेत्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। वहां औद्योगिक और वस्त्र उत्पादन का काम होता है। लोग कपड़े, कंबल, रजाई और अन्य घरेलू सामान खरीदने भी जाते हैं।
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सीधी बस सेवा नहीं होने से लोगों को निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ता है। कई बार बस बदलनी पड़ती है। इससे समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं। फोरम ने सुबह साढ़े सात बजे बस चलाने का सुझाव दिया है। इससे स्कूल-कॉलेज और मुरथल स्थित दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य और शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों को भी लाभ होगा। सुबह 10 बजे व्यापारियों के लिए बस चलाने का सुझाव दिया गया है।
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