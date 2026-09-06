Sonipat News: औचंदी बॉर्डर से पानीपत तक रोडवेज बस चलाने की मांग

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डॉ. वत्स ने बताया कि दिल्ली के बवाना, कंझावला, जटखोर, कटेवाड़ा, मंगेशपुर, पंजाब खोरे, जौंती, टटेसर और लाडपुर समेत आसपास के गांवों से काफी लोग रोजाना सोनीपत और आईएमटी खरखौदा जाते हैं। कई लोग रोजगार के लिए इन क्षेत्रों में जाते हैं। पानीपत भी क्षेत्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। वहां औद्योगिक और वस्त्र उत्पादन का काम होता है। लोग कपड़े, कंबल, रजाई और अन्य घरेलू सामान खरीदने भी जाते हैं।सीधी बस सेवा नहीं होने से लोगों को निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ता है। कई बार बस बदलनी पड़ती है। इससे समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं। फोरम ने सुबह साढ़े सात बजे बस चलाने का सुझाव दिया है। इससे स्कूल-कॉलेज और मुरथल स्थित दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य और शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों को भी लाभ होगा। सुबह 10 बजे व्यापारियों के लिए बस चलाने का सुझाव दिया गया है।