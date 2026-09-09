Sonipat News: आईपीएस आयुष यादव ने संभाला डीसीपी ईस्ट का कार्यभार

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पुलिस आयुक्त ने कहा कि जिले में कानून-व्यवस्था बेहतर बनाए रखना, अपराध पर प्रभावी नियंत्रण तथा आमजन की सुरक्षा और सुविधा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को आमजन के साथ बेहतर समन्वय बनाकर काम करने और उनकी शिकायतों का तत्परता से समाधान करने पर जोर दिया। विज्ञापन

डीसीपी ईस्ट ने कहा कि सोनीपत पुलिस की कार्यप्रणाली और निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुरूप पूरी जिम्मेदारी के साथ काम किया जाएगा। पुलिस आयुक्त ने कहा कि जिले में कानून-व्यवस्था बेहतर बनाए रखना, अपराध पर प्रभावी नियंत्रण तथा आमजन की सुरक्षा और सुविधा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को आमजन के साथ बेहतर समन्वय बनाकर काम करने और उनकी शिकायतों का तत्परता से समाधान करने पर जोर दिया।डीसीपी ईस्ट ने कहा कि सोनीपत पुलिस की कार्यप्रणाली और निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुरूप पूरी जिम्मेदारी के साथ काम किया जाएगा।

सोनीपत। आईपीएस अधिकारी आयुष यादव ने मंगलवार को जिले में डीसीपी ईस्ट के पद पर कार्यभार संभाल लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने पुलिस व्यवस्था, कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण से जुड़ी प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रभावी पुलिसिंग का भरोसा दिलाया। पुलिस आयुक्त ममता सिंह ने आयुष यादव को बधाई दी।