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Sonipat News: डेंगू-मलेरिया के बढ़ते मामलों को लेकर फॉगिंग अभियान तेज

Wed, 09 Sep 2026 02:35 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:35 AM IST
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Fogging campaign intensified due to increasing cases of dengue and malaria.
निगम कार्यालय में सेनिटेशन विभाग के अधिकारियों की बैठक लेते नगर निगम मेयर राजीव जैन। - फोटो : samvad
सोनीपत। डेंगू, मलेरिया और स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए नगर निगम शहर में सघन फॉगिंग अभियान चलाएगा। मेयर राजीव जैन ने मंगलवार को सेनिटेशन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने दोनों जोन में एक-एक फॉगिंग टीम गठित करने, प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता से फॉगिंग कराने और आम नागरिकों के लिए फॉगिंग करवाने का नंबर जारी करने के निर्देश दिए।
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मेयर ने कहा कि फॉगिंग में ऐसी दवा का इस्तेमाल किया जाए, जिससे सांस संबंधी बीमारी से पीड़ित मरीजों को नुकसान न हो। उन्होंने फॉगिंग का कार्यक्रम तैयार कर निगम पार्षदों को इसकी जानकारी देने के भी निर्देश दिए।
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अधिकारियों ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग से डेंगू, मलेरिया और अन्य बीमारियों से प्रभावित क्षेत्रों की सूची लेकर वहां प्राथमिकता के आधार पर फॉगिंग कराई जाएगी। बैठक में मुख्य सफाई निरीक्षक साहब सिंह, सतेंद्र दहिया, सफाई निरीक्षक कृष्ण कुमार, पोषण कुमार, सुंदर सिंह और जोगेंद्र समेत अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
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कूड़े के ढेर पर डलवाया जाएगा चूना
राजीव जैन ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कई स्थानों पर कूड़े के ढेर लगे हैं। इनमें मच्छर पनपने से बीमारियां फैलने का खतरा है। उन्होंने कूड़ा जमा होने वाले स्थानों पर चूना डलवाने और खाली प्लॉटों में जमा गंदे पानी में मच्छररोधी दवा का छिड़काव कराने को कहा।
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