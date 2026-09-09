Sonipat News: डेंगू-मलेरिया के बढ़ते मामलों को लेकर फॉगिंग अभियान तेज

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मेयर ने कहा कि फॉगिंग में ऐसी दवा का इस्तेमाल किया जाए, जिससे सांस संबंधी बीमारी से पीड़ित मरीजों को नुकसान न हो। उन्होंने फॉगिंग का कार्यक्रम तैयार कर निगम पार्षदों को इसकी जानकारी देने के भी निर्देश दिए।अधिकारियों ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग से डेंगू, मलेरिया और अन्य बीमारियों से प्रभावित क्षेत्रों की सूची लेकर वहां प्राथमिकता के आधार पर फॉगिंग कराई जाएगी। बैठक में मुख्य सफाई निरीक्षक साहब सिंह, सतेंद्र दहिया, सफाई निरीक्षक कृष्ण कुमार, पोषण कुमार, सुंदर सिंह और जोगेंद्र समेत अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।राजीव जैन ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कई स्थानों पर कूड़े के ढेर लगे हैं। इनमें मच्छर पनपने से बीमारियां फैलने का खतरा है। उन्होंने कूड़ा जमा होने वाले स्थानों पर चूना डलवाने और खाली प्लॉटों में जमा गंदे पानी में मच्छररोधी दवा का छिड़काव कराने को कहा।