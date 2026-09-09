Sonipat News: 15 सितंबर तक मिलेगा अगस्त का सरसों तेल, महेंद्रगढ़ में 343 लीटर स्टॉक
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:35 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:35 AM IST
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नारनौल। अगस्त माह में सरसों तेल से वंचित रहे पात्र राशन कार्डधारकों के लिए राहत की खबर है। हरियाणा सरकार ने अगस्त के बकाया सरसों तेल के वितरण की समयसीमा बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। ऐसे में पात्र लाभार्थी अब राशन डिपो से बकाया तेल प्राप्त कर सकेंगे। प्रदेशभर के राशन डिपो पर कुल 1,79,271.67 लीटर सरसों तेल उपलब्ध है, जिसे निर्धारित अवधि में वितरित किया जाना है। इसको लेकर 7 सितंबर को एक पत्र भी जारी किया गया।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रकों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। विभाग के अनुसार अगस्त के पात्र लाभार्थियों को बकाया सरसों तेल पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। अधिकारियों को लाभार्थियों तक सूचना पहुंचाने और व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। संवाद
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खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रकों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। विभाग के अनुसार अगस्त के पात्र लाभार्थियों को बकाया सरसों तेल पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। अधिकारियों को लाभार्थियों तक सूचना पहुंचाने और व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। संवाद
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