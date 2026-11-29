गन्नौर। श्री राधा माधव संकीर्तन मंडल की ओर से रविवार को श्रद्धालुओं के लिए दिल्ली दर्शन यात्रा रवाना हुई। गन्नौर से श्रद्धालुओं से भरी बस को अंकित मल्होत्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।मंडल की ओर से इस यात्रा में श्रद्धालु दिल्ली के विभिन्न धार्मिक स्थलों में झंडेवालान मंदिर, दिल्ली अग्रवाल साहिब, माता मंदिर छतरपुर, बाबा मंगलबाल मंदिर और गुरु जी मंदिर छतरपुर में दर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। अंकित मल्होत्रा ने श्री राधा माधव संकीर्तन मंडल के इस कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस धार्मिक यात्रा का उद्देश्य श्रद्धालुओं को एक साथ विभिन्न धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाना है। उन्होंने श्रद्धालुओं की सफल यात्रा की कामना की।