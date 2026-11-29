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- गांव टेहा के मुक्केबाज ने जींद के घासो खुर्द में आयोजित प्रतियोगिता में हासिल किया स्वर्ण पदकफोटो 22:संवाद न्यूज एजेंसीगन्नौर। हरियाणा राज्य बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर गांव लौटे टेहा के मुक्केबाज आर्यन वत्स का रविवार को ग्रामीणों ने स्वागत किया। ग्रामीणों ने जीटी रोड से शहीद चौक तक आर्यन को खुली जीप में बैठाकर ढोल-नगाड़ों के साथ विजय जुलूस निकाला।संदीप पाठक और प्रदीप पाठक ने आर्यन को स्कूटी भेंटकर सम्मानित किया। गौरव पाठक, डॉ. मनोज, प्राचार्य रमेश शर्मा, विवेक वत्स, कांति और विजय शर्मा ने भी आर्यन को बधाई दी।आर्यन वत्स ने 23 से 27 नवंबर तक जींद जिले के उचाना क्षेत्र के गांव घासो खुर्द में आयोजित सातवीं एलीट पुरुष हरियाणा राज्य बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया था। संदीप पाठक ने कहा कि आर्यन की सफलता से पूरे गांव और क्षेत्र का गौरव बढ़ा है।