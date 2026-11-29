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- पानीपत पुठर का सुमित व मध्यप्रदेश का आकाश को किया गया है गिरफ्तारसंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) रोहतक एवं सोनीपत पुलिस पर फायरिंग में इस्तेमाल हथियार पानीपत पुठर निवासी सुमित व मध्यप्रदेश के आकाश ने बदमाशों को दिए थे। 25 नवंबर को खेड़ी दमकन रोड पर मुठभेड़ में पुलिस की गोली राहुल उर्फ नान्हा व विकास उर्फ विक्की के पैरों में लगी थी। बदमाशों को हथियार देने वाले दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।पुलिस प्रवक्ता रविंद्र सिंह ने बताया कि 25 नवंबर को स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) रोहतक एवं सोनीपत पुलिस की संयुक्त टीम एसपी माजरा से खेड़ी दमकन रोड पर वांछित अपराधियों की तलाश में मौजूद थी। पुलिस को 21 सितंबर को नगर गांव के नजदीक प्रॉपर्टी डीलर रविंद्र व ऋषि पर जानलेवा हमला करने के आरोपी शूटर राहुल उर्फ नान्हा, कृष्ण और विकास उर्फ विक्की का खेत में बने कमरे में होने का इनपुट मिला था। सूचना के आधार पर एसटीएफ टीम मौके पर पहुंच गई और हमलावरों को आत्मसमर्पण करने को कहा था। तीनों युवकों ने पुलिस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया था। जवाबी कार्रवाई में राहुल उर्फ नान्हा व विकास उर्फ विक्की के पैरों में गोली लगी थी। पुलिस ने तीनों हमलावरों को मौके से गिरफ्तार कर लिया था।इस संबंध में सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज है। पुलिस ने मामले की पूछताछ के लिए कृष्ण को दो दिन के रिमांड पर लिया था। पूछताछ में कृष्ण ने खुलासा किया कि उन्हें अवैध हथियार सुमित व आकाश ने मुहैया करवाए थे। पुलिस ने हमलावरों को हथियार मुहैया करवाने के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों एवं आपराधिक गतिविधियों से जुड़े नेटवर्क की जांच कर रही है।