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-कंटेनर में चावल की जगह नमक मिलने पर विदेशी खरीदार ने शिपिंग कंपनी को भेजा ईमेल-डीआईसीटी कंपनी के एग्जिक्यूटिव मुकेश की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की जांच-उज्ज्वल ट्रांसपोर्ट का चालक विशाल नौकरी छोड़कर हुआ लापता, पुलिस तलाश में जुटीसंवाद न्यूज एजेंसीगन्नौर। करनाल के कुटैल से 22 टन बासमती चावल लेकर गन्नौर के लिए रवाना हुआ एक कंटेनर जॉर्डन पहुंचा तो उसमें चावल की जगह नमक मिला। करीब 22 लाख रुपये कीमत के चावल की जगह नमक मिलने से ट्रांसपोर्ट और कार्गो कंपनी में हड़कंप मच गया। मामले में दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (डीआईसीटी) के एग्जिक्यूटिव की शिकायत पर गन्नौर थाना पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन की प्राथमिकी दर्ज की है।गन्नौर के गांधी नगर निवासी मुकेश ने प्राथमिकी दर्ज कराई है कि वह पांची गुजरान स्थित डीआईसीटी कंपनी में एग्जिक्यूटिव के पद पर कार्यरत है। कंपनी ने उज्ज्वल ट्रांसपोर्ट की तीन गाड़ियां किराये पर ले रखी हैं। इनमें से एक ट्रक को 4 जुलाई को करनाल के कुटैल स्थित ओलम एग्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की फैक्टरी से एक हजार बोरी बासमती चावल लाने के लिए भेजा गया था। ट्रक में 22,140 किलोग्राम चावल लोड किया गया था, जिसकी कीमत करीब 22 लाख रुपये बताई गई है।ढाई घंटे के सफर में लगे नौ घंटेशिकायत के अनुसार, ट्रक चालक विशाल कुमार 4 जुलाई की शाम 5:41 बजे चावल लोड करवाकर गन्नौर के लिए रवाना हुआ था। कुटैल से गन्नौर पहुंचने में सामान्य तौर पर ढाई से तीन घंटे लगते हैं, लेकिन ट्रक अगले दिन सुबह 5:31 बजे कंपनी पहुंचा। इस तरह ट्रक निर्धारित समय से करीब छह घंटे अधिक देरी से पहुंचा। कंपनी में दस्तावेज और वजन की जांच के बाद कंटेनर को रेलगाड़ी के माध्यम से गुजरात के मुंद्रा पोर्ट भेज दिया गया। वहां से समुद्री मार्ग के जरिए कंटेनर जॉर्डन पहुंचा।जॉर्डन में खुला कंटेनर तो चावल की जगह मिला नमककंपनी को 11 सितंबर को ऑस्कर शिपिंग के संचालक कुलदीप ठाकुर के ईमेल से जानकारी मिली कि जॉर्डन पहुंचने पर कंटेनर खोला गया तो उसमें बासमती चावल की जगह करीब 22 टन नमक मिला। इसके बाद कंपनी ने मामले की पड़ताल शुरू की। शिकायतकर्ता ने आशंका जताई कि ट्रक चालक ने रास्ते में कंटेनर की सील से छेड़छाड़ कर चावल निकाल लिया और उसकी जगह नमक भर दिया।चालक नौकरी छोड़कर हुआ लापताकंपनी ने उज्ज्वल ट्रांसपोर्ट के संचालक से भी इस संबंध में जवाब मांगा, लेकिन कोई संतोषजनक जानकारी नहीं मिली। पुलिस जांच के दौरान ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों के बयान दर्ज किए गए। जांच में सामने आया कि ट्रक चालक विशाल कुमार ने नौकरी छोड़ दी है। उसके बताए पते पर भी तलाश की गई, लेकिन वह नहीं मिला। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।-मामले को लेकर मिली शिकायत के आधार पर जांच प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले में आरोपी चालक का सुराग लगाया जा रहा है। जल्द मामले का पटाक्षेप किया जाएगा।इंस्पेक्टर बीर सिंह, थाना प्रभारी, गन्नौर