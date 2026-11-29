संवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। बकाया वेतन मांगने पर दो भाइयों ने बुजुर्ग के साथ मारपीट कर उसका हाथ तोड़ दिया। बीच-बचाव करने आई बुजुर्ग की बहू के साथ भी आरोपियों ने धक्का-मुक्की की। खानपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में घायल के हाथ का एक्स-रे में फ्रैक्चर आया है।सिविल लाइन थाना में लाल दरवाजा निवासी रेखा ने शिकायत दर्ज कराई कि 18 नवंबर को सुबह करीब 11 बजे उनके पति रामशरण काम पर जा रहे थे। इस दौरान सतीश और उसके भाई मुकेश ने रामशरण को रोक लिया। जब रामशरण ने कहा कि बकाया रुपये नहीं मिले और वह दूसरे के यहां काम करने जा रहें हैं। इस पर सतीश और मुकेश ने मारपीट शुरू कर दी। रॉड से हमला कर उनका बायां हाथ तोड़ दिया। रामशरण की चीख पुकार सुनकर बड़ी बहू आंचल बीच में आई तो उसके साथ भी धक्का-मुक्की और हाथापाई की गई। घायल रामशरण को नागरिक अस्पताल सोनीपत ले गए, वहां से खानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में एक्स-रे में हाथ की हड्डी में फ्रैक्चर आया है। थाना प्रभारी प्रविंद्र ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।